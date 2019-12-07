ABD Temsilciler Meclisi'nden İsrail- Filistin sorununa 'iki devletli çözüm' tasarısı
Tasarıda, “İsrail devletinin Yahudi ve demokratik bir devlet olarak hayatta kalmasını ve Filistin halkının kendilerine ait bir devlet taleplerini sadece iki devletli bir çözüm sağlayabilir.” ifadelerine yer verildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Filistin-İsrail meselesinde "iki devletli çözüme" destek veren bir tasarı geçirdi.
Demokrat Kaliforniya vekili Alan Lowenthal tarafından sunulan tasarı, 5 Cumhuriyetçi vekilin de desteğini alarak 188 "hayır" oyuna karşı 226 "evet" oyu ile onaylandı. Demokratların kontrolündeki meclisten geçen söz konusu tasarı, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olmadığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşılık olarak değerlendirildi. Euronews.com'da Görüntüle