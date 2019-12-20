ABD Temsilciler Meclisi NAFTA'nın yerini alacak serbest ticaret anlaşmasını onayladı

20.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:01

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı azleden Temsilciler Meclisi, Beyaz Saray'ın Kanada ve Meksika ile yaptığı ticaret anlaşmasına azil oylamasının bir gün sonrasında onay verdi.



Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan Yeni Serbest Ticaret Anlaşması (USMCA), genel kurulda her iki partinin de desteğini alarak 41'e karşı 385 oy ile kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle