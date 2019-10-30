ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki

30.10.2019 16:52

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Barış Pınarı Harekatı'nın hemen ardından Temsilciler Meclisinin tasarıları gündemine alarak onaylaması son derece manidar olmuştur." ifadelerini kullandı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, ABD Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımı ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yaptırım kararlarını esefle kınadığını belirtti.

Bu tasarıların hiçbir tarihi değeri, niteliği olmadığını ve politik saiklerle kurgulandığını aktaran Önder Aksakal, "Güney sınırlarımızda Amerikan destekli terör örgütlerine karşı halkımızın güvenliği için giriştiğimiz Barış Pınarı Harekatı'nın hemen ardından Temsilciler Meclisinin tasarıları gündemine alarak onaylaması son derece manidar olmuştur. Temsilciler Meclisi bu kararlarıyla, 1915 olaylarını çarpıtan ve Türkiye düşmanlığından beslenen tek yönlü bakış açısına hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, Birinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitiren her dinden ve etnik gruptan Osmanlı vatandaşının ortak acılarının istismar edildiğini vurgulayarak, çeşitli lobilerin etkisi altında kalıp tarihi olayların tek yönlü değerlendirilerek kararlar alınmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini kaydetti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin izahat vermeye çağrılmasının isabetli bir karar olduğuna işaret eden DSP Genel Başkanı Aksakal, şunları kaydetti:

"Türkiye, hiçbir hükmü olmayan bu tarz karar ve yaptırımlara boyun eğecek ve diz çökecek bir ülke değildir, asla olmayacaktır. 1915 olaylarına ilişkin bilimsel ve tarafsız bakış açısı ve konunun uzmanları tarafından arşivlerin irdelenmesiyle bir değerlendirme yapmak yerine, insanların acılarını istismar ederek tarihi olaylar üstünden Türkiye düşmanlığı oluşturmak devlet ciddiyetiyle açıklanamaz. ABD Temsilciler Meclisinin sözde kararlarını şiddetle reddettiğimi ifade ediyorum."

Kaynak: AA