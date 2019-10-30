ABD Temsilciler Meclisi kararının ardından Türkiye'yi ne bekliyor?

30.10.2019 17:52

ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim günü Türkiye aleyhinde ezici çoğunlukla aldığı iki karar olan -bir yasa tasarısı ve bir karar tasarısının- ardından yaptırımların ne kadar bağlayıcı olduğu ve olası etkileri tartışma konusu.



Temsilciler Meclisi, "Ermeni soykırımının" tanınması kararını 405'e karşı 11 oyla, Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin gerçekleştirdiği ve iki hafta süren harekat nedeniyle Ankara'ya yaptırım getirilmesini öngören kararı ise 403'e karşı 16 oyla kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle