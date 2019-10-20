ABD Temsilciler Meclisi heyeti Amman'da

20.10.2019 10:04

Ürdün Kralı II. Abdullah, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Kral Abdullah, resmi bir ziyaret için ülkeye gelen Pelosi başkanlığındaki ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Başkent Amman'daki görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, iş birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Filistin meselesinin de konuşulduğu görüşmede Kral Abdullah, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüm temelinde adil, kapsamlı ve sürüdürülebilir barışın gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kral Abdullah, Suriye konusunda da ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak ve mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlayacak siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Görüşmede ayrıca terörde mücadelede bölgesel ve uluslararası çabalara değinildi.

Heyetin Ürdün ziyaretinin başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA