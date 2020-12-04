ABD Temsilciler Meclisi, esrar kullanımına ilişkin düzenlemeleri eyaletlere bırakan tasarıyı kabul etti
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ABD Temsilciler Meclisi, esrar kullanımına ilişkin düzenlemeleri eyaletlere bırakan tasarıyı kabul etti

04.12.2020 23:53 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:56
ABD Temsilciler Meclisi, esrar kullanımına ilişkin düzenlemeleri eyaletlere bırakan tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, esrar kullanımına ilişkin düzenlemeleri eyaletlerin yetkisine bırakan bir tasarıyı kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, esrar kullanımına ilişkin düzenlemeleri eyaletlerin yetkisine bırakan bir tasarıyı kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada tasarıya çoğunluğu Demokrat 228 vekil evet oyu verirken, çoğunluğu Cumhuriyetçi 164 vekil ise hayır oyu kullandı.

Tasarı, esrar kullanımına ilişkin düzenlemeler üzerindeki federal yönetim yetkisini kaldırarak her eyaletin kendisinin karar vermesine olanak sağlıyor.

İlk kez Kongrenin bir kanadında kabul edilen "esrarı yasallaştırmaya yönelik" tasarının Senato'dan geçmesi ise beklenmiyor.

Halen Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde tuttuğu ve 5 Ocak'ta Georgia'da yapılacak 2. tur seçimlerinin ardından bu durumun sürmesi beklenen Senatodaki Cumhuriyetçiler söz konusu tasarıya açıkça karşı çıkıyor.

ABD'de 1970 yılından bu yana esrar "kullanımı yasak" ürünler arasında yer alırken, federal hükümet esrar yasağını uygulamaya çalışıyor.

Öte yandan ABD'de halen 15 eyalet ile özel statüdeki başkent Washington DC'de belli koşullar altında esrar kullanımı yasal kabul ediliyor ve bu durum federal hükümet ile eyalet yönetimleri arasında ciddi yasal sorunlara neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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