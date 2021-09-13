ABD Temsilciler Meclisi Demokratları kurumlar vergisini yüzde 26,5'e çıkarmayı hedefliyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi Demokratları kurumlar vergisini yüzde 26,5'e çıkarmayı hedefliyor

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD Temsilciler Meclisi Demokratları kurumlar vergisini yüzde 26,5'e çıkarmayı hedefliyor

ABD Temsilciler Meclisinin önde gelen Demokrat üyeleri, en yüksek kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den 26,5'e yükseltmeyi amaçlıyor.

ABD Temsilciler Meclisinin önde gelen Demokrat üyeleri, en yüksek kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den 26,5'e yükseltmeyi amaçlıyor.

Temsilciler Meclisinin yeni gelir kanunlarının çıkarılması sürecinde yetkili komitesi, Demokrat üyelerin 3,5 trilyon dolarlık yatırım planının parçası olarak söz konusu değişikliği öngören düzenlemelerin bu hafta gündeme alınacağını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, salı ve çarşamba günü düzenlenecek oturumlarda yasa tekliflerinin değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, komitenin iklim kriziyle mücadele, istihdam yaratma, uygun fiyatlı konutu teşvik etme, çalışanlar ve aileleri için vergi indirimini uzatma, sağlık maliyetlerini düşürme ve eyaletlerin yatırımları finanse etmesine yardımcı olacak temel araçları yeniden tesis etmeye yönelik önlemleri belirleyeceği aktarıldı.

Ülkede en küçük işletmelerden alınan vergilerin azaltılmasının da hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, halihazırda yüzde 21 olan kurumlar vergisi oranını yüzde 26,5'e yükseltilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 2017'de yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürülen kurumlar vergisi oranının yüzde 28'e çıkarılmasını önermişti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor

 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 8,46'dan işlem görüyor

Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 8,46'dan işlem görüyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yevgeniy Ziniçev Mansur Yavaş
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Arda Turan Diego Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD Temsilciler Meclisi Demokratları kurumlar vergisini yüzde 26,5'e çıkarmayı hedefliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 20:21:45. #1.11#