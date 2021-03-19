ABD Temsilciler Meclisi, çocuk yaşta yasa dışı yollarla ülkeye getirilenlere vatandaşlık öngören tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ülkeye çocuk yaşta yasa dışı olarak getirilen 3 milyon civarında göçmenin yanı sıra 1 milyona yakın illegal tarım işçisine vatandaşlık yolunu açan yasa tasarılarını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkeye çocuk yaşta yasa dışı olarak getirilen 3 milyon civarında göçmenin yanı sıra 1 milyona yakın illegal tarım işçisine vatandaşlık yolunu açan yasa tasarılarını onayladı.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, ülkeye yasa dışı yollarla gelmiş milyonlarca göçmene vatandaşlık yolunu açan önemli bir adım attı.

Mecliste 197 hayır oyuna karşılık Demokratların oylarıyla 228 evet sayısıyla kabul edilen ilk tasarı, sayıları yaklaşık 2 milyonu bulan ve çocuk yaşta ABD'ye yasa dışı şekilde getirilmiş göçmenlerin vatandaş olmalarına imkan tanıyor. Amerikan kamuoyunda "Dreamers" olarak da tanımlanan göçmenlerin belirli koşulları sağlamaları durumunda belirli bir takvime göre vatandaşlıkları mümkün olacak.

Aynı tasarı, ABD'ye çeşitli ülkelerden insani nedenlerle sığınmış olan yüz binlerce göçmenin de vatandaş olabilmelerini öngören maddeler içeriyor.

Kabul edilen ikinci yasa tasarısı ise ülkede yasa dışı olarak çalışan ve sayıları 1 milyonu bulan tarım işçilerinin de belirli koşulları sağlamaları halinde vatandaş olabilmelerine imkan tanıyor.

174 hayır oyuna karşılık 247 evet oyuyla kabul edilen bu tasarı da Demokratların oylarıyla geçmiş oldu.

Her iki tasarının da ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gitmeden önce Senatoda kabul edilmesi gerekiyor ancak tasarıların 50-50 eşitliğin bulunduğu Senatodaki kabul süreçlerinin biraz daha zorlu geçmesi bekleniyor.

Tasarılarla ilgili yazılı açıklama yapan Biden, her iki tasarının da son derece önemli ve seçmenlere vadettiği göçmenlik reformunun birer parçası olduğunu belirtti.

Biden, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra göçmenlik yasasında bazı reformlar yapmayı ve yaklaşık 11 milyon göçmene vatandaşlık yolunu açacak düzenlemeleri hayata geçirmeyi vadetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur