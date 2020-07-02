ABD Temsilciler Meclisi, Çinli yetkililerle iş yapan bankalara yaptırım tasarısını onayladı
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ABD Temsilciler Meclisi, Çinli yetkililerle iş yapan bankalara yaptırım tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Çinli yetkililerle iş yapan bankalara yaptırım tasarısını onayladı
02.07.2020 06:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 06:06

ABD Temsilciler Meclisi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı onayladı.

Demokrat vekil Brad Sherman tarafından sunulan tasarıya Demokrat ve Cumhuriyetçi her iki parti üyelerinin de tam destek vermesi dikkati çekti.

Çin yönetiminin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ni kontrolü altına alma girişimine sert tepki gösterilen tasarıda, bu politikalarda rolü olan Çinli siyasetçilerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanması isteniyor.

Tasarıya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Sherman, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse protesto yaptığı için ömür boyu hapse mahkum edilmemeli. Şu an Hong Konglular güvenlik endişesi nedeniyle başka ülkelere kaçmaya çalışıyor ve bizler de onların bu haklı çabalarına destek vermeliyiz. Çin yönetimine Hong Kong hamlesinden dolayı bedel ödetmek zorundayız."

Şimdi Senato'ya gidecek söz konusu tasarının buradan da geçerek imzalanmak üzere Başkan Donald Trump'a gönderilmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da geçen hafta Çin Komünist Partisi'nin Hong Kong yönetimini "denetleme" kararı alarak Hong Kong'un özel idari statüsünü ihlal ettiğini vurgulamış, Hong Kong'un özerk yapısına zarar veren ve insan hakları ihlaline karışan bazı Çin Komünist Partisi (ÇKP) yetkilileri ve ailelerine vize yasağı getirdiklerini açıklamıştı.

Ulusal Güvenlik Yasası

Çin Ulusal Halk Kongresi (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı 28 Mayıs'ta kabul etmişti.

Yasa, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı yasanın, bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştireceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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