ABD Temsilciler Meclisi Başkanından Rus petrolünün ithalatının yasaklanmasına destek - Haberler

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanından Rus petrolünün ithalatının yasaklanmasına destek

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanından Rus petrolünün ithalatının yasaklanmasına destek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında Rusya petrolü ve gazının ithalatının yasaklanmasına destek verdiğini duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna- Rusya savaşı bağlamında Rusya petrolü ve gazının ithalatının yasaklanmasına destek verdiğini duyurdu.

Pelosi, Kongre'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ileri adımları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de gaz ve petrol fiyatlarının yükselmesini istemediğini belirten Pelosi, "Ama Rusya'dan petrol ve gaz ithalatının yasaklanmasından yanayım, yasaklansın." dedi.

Rusya- Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya'ya yönelik sert ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD'nin, Rusya petrolü ve gazına ithalat yasağı getirip getirmeyeceği son günlerde tartışılıyor.

Beyaz Saray ise bu seçeneğin hala masada olduğunu ancak böyle bir adım atmadan önce, ABD'de son dönemde artan akaryakıt fiyatlarının daha da artmaması için birtakım önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsay Graham, Rusya'nın, Ukrayna savaşından dolayı "savaş suçlusu" olarak yargılanması ve ABD tarafından kınanması talebinde bulundu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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