ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan: "Trump'ın Açıklamaları Talihsiz ve Gereksiz"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için kullandığı "b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz" sözlerinin, "Çok talihsiz ve gereksiz" olduğunu açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan, bir üniversitede katıldığı konferansta yaptığı konuşmasında, Trump'ın Afrika kökenli göçmenler için sarf ettiği belirtilen "b.k çukuru ülkelerden geliyorlar" sözlerinin çok talihsiz, faydasız ve gereksiz olduğunu kaydetti. Ryan, İrlandalı atalarının da geçmişte ABD'de hor görüldüğünü ifade etti. Ryan, göçü "Büyük bir hikaye" sözleriyle anlattı ve ABD'de yaşayan Haitililerin "Harika vatandaşlar" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "b.k çukuru ülkelerden geliyorlar. Neden bu insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız" dediği belirtilmişti. - WASHINGTON