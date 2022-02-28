ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: "Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu ekonomik yardımı sağlayacağız"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı ekonomik yardımın, Kongre'de onaylanacağını belirtti.

???????Pelosi, Kongre binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Kongreye sunduğu Ukrayna için 6,4 milyar dolarlık ek fon talebine değindi.

Bu fonun onaylanması için önce yeterli çoğunluğun sağlanması gerektiğini belirten Pelosi, bunun için de Biden'ın yarın akşam Kongre ortak oturumunda yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Nancy Pelosi, Kongrenin Ukrayna'ya her türlü ekonomik yardımı sağlamaya hazır olduğunu kaydederek, "Ukrayna'nın ihtiyacına bir bakacağız ve bu ülkeye ihtiyaç duyduğu ekonomik yardımı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Biden yönetimi Ukrayna için Kongreden 6,4 milyar dolar talep ediyor

Amerikan basınına konuşan kaynaklar, Beyaz Saray'ın Kongre üyeleri ile yaptığı bir görüşmede, Kongreden Ukrayna'ya yardımlar için 6,4 milyar dolarlık ek fonu onaylamasını istediğini aktarmıştı.

Bu fonun 2,9 milyar dolarının Ukrayna'ya insani yardım ile Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerine güvenlik yardımı için ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına, 3,5 milyar dolarının da ABD Savunma Bakanlığına aktarılacağı kaydedilmişti.