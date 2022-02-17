ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü - Haberler
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

AA - Güncel
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Görüntü Dökümü: Abbas-Pelosi görüşmesinden detaylar RAMALLAH - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Görüntü Dökümü:

Abbas-Pelosi görüşmesinden detaylar RAMALLAH - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

AA - Güncel

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