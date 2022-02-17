ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
AA - Güncel
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Görüntü Dökümü: Abbas-Pelosi görüşmesinden detaylar RAMALLAH - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
Görüntü Dökümü:
Abbas-Pelosi görüşmesinden detaylar RAMALLAH - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.