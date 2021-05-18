ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail-Filistin krizinde can kaybının yükseldiğine işaret ederek bölgede artık ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail-Filistin krizinde can kaybının yükseldiğine işaret ederek bölgede artık ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

Pelosi yazılı açıklama yaparak İsrail ile Filistin arasında ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail'in "Hamas'ın saldırıları karşısında" kendini savunma hakkı olduğunu savunan Pelosi, ABD'nin İsrail'i her zaman desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Pelosi, açıklamasının devamında artan can kaybına işaret ederek, "Bir haftadan uzun süredir devam eden çatışmaların ardından şu anda bir ateşkesin gerekli olduğu çok daha aşikardır. Şiddeti sona erdirmek ve hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin haklarına saygı göstermek için iki taraf üzerinde ciddi bir çaba gösterilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Pelosi ayrıca, iki devletli çözümün en doğru yol olduğu şeklindeki görüşünü yineledi.

ABD'de bazı Demokrat Kongre üyeleri, Başkan Joe Biden'a "İsrail'e açık çek verdiği" gerekçesiyle tepki göstermiş ve Biden yönetiminin bir an önce ateşkes için adım atması gerektiğini dile getirmişti.

Demokratların Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de dünkü açıklamasında İsrail ile Filistin arasında hızlı bir şekilde ateşkese varıldığını görmek istediğini açıklamıştı. Diğer yandan 29 Demokrat senatör, bir mektup kaleme alarak Biden yönetimine "ateşkes konusunda çaba göstermesi" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
ABD, BMGK'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi
ABD, BMGK'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Ali Babacan Meral Akşener Lale Karabıyık Mustafa Destici
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Arda Turan Adem Büyük Ozan Tufan Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 21:56:39. #1.14#

title