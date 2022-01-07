ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Biden'ı "Birliğin Durumu" konuşması yapmaya davet etti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ı 1 Mart'ta Kongrede "Birliğin Durumu" konuşması yapmaya davet etti.

Pelosi, Biden'a geleneksek "Birliğin Durumu" konuşması için bir mektup gönderdi.

Mektupta Pelosi, "1 Mart Salı günü Kongre ortak oturumunda Birliğin Durumu konuşmasını yapmaya davet etmek üzere size bu mektubu yazıyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu konuşma, Biden'ın ilk "Birliğin Durumu" konuşması olarak kayıtlara geçecek.

ABD Anayasası, başkanların her yıl Kongre'de "Birliğin Durumu" konuşması yaparak, icraatları ve planları hakkında Kongreye ve halka bilgi vermesini gerektiriyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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