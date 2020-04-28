ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın DSÖ'ye finansal yardımı kesmesini soruşturacak
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup göndererek, Dünya Sağlık Örgütü'ne yapılan finansal desteğin kesilmesinin gerekçelerini açıklamasını istedi
28.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:06
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup göndererek, Dünya Sağlık Örgütü'ne yapılan finansal desteğin kesilmesinin gerekçelerini açıklamasını istedi.
Demokrat Temsilciler Vekili Engel'in imzasını taşıyan mektupta, DSÖ'ye ayrılan fonun kesilmesi kararı kınandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com