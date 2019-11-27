ABD Temsilciler Meclisi azil süreci devam eden Trump'ı ilk kez ifadeye çağırdı
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ABD Temsilciler Meclisi azil süreci devam eden Trump'ı ilk kez ifadeye çağırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yaptığı telefon görüşmelerine yönelik başlatılan azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Jüri Heyeti, Trump'ı 4 Aralık tarihinde ifade vermeye çağırdı

27.11.2019 07:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 07:55
ABD Temsilciler Meclisi azil süreci devam eden Trump'ı ilk kez ifadeye çağırdı

(ABD) Başkanı 'ın 'ya yaptığı telefon görüşmelerine yönelik başlatılan azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Jüri Heyeti, Trump'ı 4 Aralık tarihinde ifade vermeye çağırdı.


Trump'ın avukatlarıyla katılması beklenen soruşturmada, uzmanlar da tanık olarak hazır bulunacak. ABD Başkanı soruşturmaya katılırsa ilk kez azil süreciyle ilgili doğrudan ifade vermiş olacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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