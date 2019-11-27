ABD Temsilciler Meclisi azil süreci devam eden Trump'ı ilk kez ifadeye çağırdı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yaptığı telefon görüşmelerine yönelik başlatılan azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Jüri Heyeti, Trump'ı 4 Aralık tarihinde ifade vermeye çağırdı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yaptığı telefon görüşmelerine yönelik başlatılan azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Jüri Heyeti, Trump'ı 4 Aralık tarihinde ifade vermeye çağırdı.
Trump'ın avukatlarıyla katılması beklenen soruşturmada, uzmanlar da tanık olarak hazır bulunacak. ABD Başkanı soruşturmaya katılırsa ilk kez azil süreciyle ilgili doğrudan ifade vermiş olacak. Euronews.com'da Görüntüle