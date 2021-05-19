ABD Temsilciler Meclisi, Asya ve Pasifik kökenlilere yönelik nefret suçlarına dair tasarıyı onayladı
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ABD Temsilciler Meclisi, Asya ve Pasifik kökenlilere yönelik nefret suçlarına dair tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Asya ve Pasifik kökenlilere yönelik nefret suçlarına dair tasarıyı onayladı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD Temsilciler Meclisi, Asya ve Pasifik Adaları kökenli kişileri hedef alan nefret suçlarının önlenmesine ilişkin tasarıyı onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Asya ve Pasifik Adaları kökenli kişileri hedef alan nefret suçlarının önlenmesine ilişkin tasarıyı onayladı.

Kongrenin üst kanadı Senatodan geçen ay kabul edilen tasarı, dün gece yapılan oturumda 62'ye karşı 364 oyla Temsilciler Meclisinden geçti.

Onay için Beyaz Saray'a gönderilen tasarının, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Tasarı, Adalet Bakanlığının nefret suçlarını araştırmasını kolaylaştırırken, yerel polis teşkilatlarına soruşturma ile suç tespiti ve bildirimi süreçlerini daha etkin hale getirmeleri için ödenekler sağlanmasını öngörüyor.

Tasarıya öncülük eden Demokrat Partili New York temsilcisi Grace Meng, "Asyalı-Amerikalılar, uzun süredir yardım çığlığı atıyordu. Senato, Temsilciler Meclisi ve Başkan Biden bu çağrıya karşılık verdi." ifadelerini kullandı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Asyalı-Amerikalılara yönelik nefret söylemleri ve ırkçı saldırılarda artış gözlenmişti.

Önceki Başkan Donald Trump'ın salgının ilk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkması nedeniyle Kovid-19'u "Vuhan virüsü" veya "Çin virüsü" olarak anması eleştirilere sebep olmuştu.

San Franciso ve çevresinde artan ırkçı saldırılar

Çinli göçmenlerin 19. yüzyılın sonunda ABD topraklarında ilk yerleştikleri yerlerden biri olan San Francisco kentinde son aylarda Asya kökenli kişilere yönelik saldırılar meydana gelmişti.

Şubat ayında 83 yaşındaki bir adam itme sonucu düşerek kalçasını kırmış, martta 83 yaşındaki Vietnamlı bir adam da benzer bir saldırıda düşerek boynunu incitmişti. Aynı ay içinde 77 yaşındaki bir kadın da darbedilerek yaralanmıştı.

Nisanda komşu Oakland kentinde de Çin Mahallesi Ticaret Odası Başkanı Carl Chan, ırkçı hakaretlerde bulunan bir kişi tarafından tartaklanmıştı.

Ayrıca San Francisco'da 5 Mayıs'ta Asya kökenli 68 ve 85 yaşlarındaki iki kadın otobüs durağında beklerken bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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