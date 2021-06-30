ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak üzere Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulmasını 222'ye karşı 190 oyla...
ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak üzere Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulmasını 222'ye karşı 190 oyla kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak üzere Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulmasını 222'ye karşı 190 oyla kabul etti. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı