ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak üzere Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulmasını 222'ye karşı 190 oyla...
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ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak üzere Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulmasını 222'ye karşı 190 oyla...

ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak üzere Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulmasını 222'ye karşı 190 oyla...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak üzere Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulmasını 222'ye karşı 190 oyla kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak üzere Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulmasını 222'ye karşı 190 oyla kabul etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak üzere Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulmasını 222'ye karşı 190 oyla... - Haberler
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