ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak üzere Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulmasını 222'ye karşı 190 oyla...

ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak üzere Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulmasını 222'ye karşı 190 oyla kabul etti.