ABD Temsilciler Meclisi, 484 milyar dolarlık yeni yardım paketini oylayacak
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ABD Temsilciler Meclisi, 484 milyar dolarlık yeni yardım paketini oylayacak

ABD Temsilciler Meclisi, korona virüse karşı alınan tedbir kapsamında 484 milyar dolarlık yeni yardım paketini oylamaya hazırlanıyor.

23.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:51
ABD Temsilciler Meclisi, 484 milyar dolarlık yeni yardım paketini oylayacak

ABD Temsilciler Meclisi, korona virüse karşı alınan tedbir kapsamında 484 milyar dolarlık yeni yardım paketini oylamaya hazırlanıyor.

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 21 Nisan'da Senato tarafından onaylanan 484 milyar dolarlık korona virüs yardım paketinin bugün Temsilciler Meclisi'nde kabul edilerek ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilmesi bekleniyor. Özellikle küçük işletmeler ile sağlık sistemine ayrılan bütçenin bitmesi üzerine hazırlanan paketin, ABD'de 22 milyonun üzerine çıkan işsizlik yardımı başvuru oranına ve "evde kal" kuralları ile aksayan ekonomik koşulların etkilediği işletmelerin dayanmasına yardımcı olacağı düşünülüyor.

Eyaletlere destek yok

Korona virüs nedeni ile "Evde kal" kurallarının uygulanmaya başlaması ile ekonominin durması sonucu vergi gelirlerini kaybederek özellikle sağlık giderlerinin artması sonucunda eyaletler zor durumda. Özellikle her yılın Nisan ayında bildirilmesi zorunlu olan eyalet ve federal vergilerinin ertelenmesi, en büyük gelir kaynaklarından biri vergi olan eyaletleri zor durumda bıraktı.

"Eyaletlere iflas hakkı verin" tavsiyesi

Senatör Mitch McConnell yaptığı açıklamada, eyaletlerin iflaslarını vermeyi düşünmeleri gerektiğini ifade etti. Hali hazırda kanunen eyaletlerin iflas etme hakkı olmadığını vurgulayan McConnel, "Kesinlikle iflas vermelerine izin verilmesi onların yararına olur. Bazı şehirler kurtarılır ve buna izin verilmemesi için iyi bir sebep yok" dedi.

"Aptalca yorum"

McConnel'ın tavsiyesi ile ilgili açıklama yapan, ABD'de en çok vaka ile ölümün görüldüğü New York eyaleti Valisi Cuomo ise "Bütün zamanların en üzücü ve en aptalca yorumu" ifadelerini kullandı.

Bazı eyaletler hala salgınla ilgili önümüzdeki günlerde olması beklenenden daha da kötü bir duruma hazırlık yaparken bazı eyaletler ise ekonomiyi tekrar başlatmaya çalışıyor. Tüm yetkililer ise eyalet valileri için ekonomiyi yok eden "Evde kal" çağrıları ile halk sağlığı endişeleri ile durdurulan ekonomi arasında kolay bir seçim olmadığı konusunda birleşiyor. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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