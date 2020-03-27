ABD Temsilciler Meclisi, 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladı ABD Temsilciler Meclisi, daha önce senatoda kabul edilmiş olan 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, daha önce senatoda kabul edilmiş olan 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüs küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Koron virüs salgını nedeni ile ekonomik zorluk yaşayan ABD hükümeti, Cumhuriyetçi partiden Temsilci Thomas Massie'nin engelleme çabalarına rağmen vatandaşlara, firmalara ve sağlık sistemine yardımı içeren 2 trilyon dolarlık yardım paketini kabul etti. Massie, daha önce yasaya karşı çıktığını duyurmuş tüm meclisin oylamaya katılmasını ve oyların tek tek sayılmasını istemişti. Massie'nin bu isteği kendini korona virüs şüphesi ile karantinaya almış olan ve Washington, dışında bulunan temsilciler nedeni ile yasanın kabulünü imkansız hale getiriyordu. Cumhuriyetçi ve Demokrat partili liderlerin iş birliği ile yardım paketi yasası sözlü oylama ile meclisten geçirildi.

Yardım paketinde ABD vatandaşlarına bin 200 Dolar verilmesi ön görülürken, küçük işletmelere 377 milyar dolar ayrılıyor. Büyük işletmeler için ise krizi yönetebilmeleri için 500 milyar dolar ayrıldı.

Senato ve Temsilciler Meclisinde onaylanan yasanın kısa zamanda ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA