ABD televizyonundaki İsrail'in Kovid-19 aşı politikası şakası, Yahudi kuruluşlarını kızdırdı
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ABD televizyonundaki İsrail'in Kovid-19 aşı politikası şakası, Yahudi kuruluşlarını kızdırdı

25.02.2021 01:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 01:15
ABD televizyonundaki İsrail'in Kovid-19 aşı politikası şakası, Yahudi kuruluşlarını kızdırdı

ABD'de NBC ulusal televizyonunda yayınlanan "Saturday Night Live (SNL)" komedi programında İsrail hakkında sarf edilen bir ifade ülkedeki Yahudi kuruluşlarını öfkelendirdi.

ABD'de NBC ulusal televizyonunda yayınlanan "Saturday Night Live (SNL)" komedi programında İsrail hakkında sarf edilen bir ifade ülkedeki Yahudi kuruluşlarını öfkelendirdi.

Programın sunucusu Michael Che'nin, "İsrail, nüfusunun yarısını aşıladığını söylüyor. Tahmin ediyorum ki bu Yahudi nüfusunun yarısıdır." ifadesi Yahudi karşıtı bir şaka olarak değerlendirildi.

ABD'de etkili Yahudi örgütlerinin başında gelen İftira ve İnkarla Mücadele Birliği'ne (ADL) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu ifadenin 'son derece saldırgan bir şaka" olduğu savunuldu.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Gilad Erdan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yahudi karşıtlığını sürdürmenin komik bir şey olmadığını ifade ederek, Che'yi ilgili sözden dolayı özür dilemeye çağırdı.

Öte yandan, insan hakları grupları ise İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklardaki Filistinlilerin Kovid-19 aşısına erişimini engellemesini eleştirdi.

New York Times, yayımladığı "Filistinliler Dururken İsrail Uzaktaki Müttefiklerine Aşı Veriyor" başlıklı haberde, İsrail'in, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları karşılığında Çek Cumhuriyeti ve Honduras'a aşı sözü vermesinin Filistinlileri kızdırdığı kaydedildi.

Haberde, İsrail'in kendisi ile iş birliği yapan uzaktaki ülkelere, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan 5 milyon Filistinli nüfusunun iki katından daha fazla Kovid-19 aşısı sözü verdiğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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