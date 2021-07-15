ABD, 'tehlike altındaki' Afgan tercümanları ülkeden tahliye etmeye başlıyor

ABD, Afganistan'daki askeri varlığını sonlandırırken, 20 yıl süren operasyon boyunca ABD öncülüğündeki güçlere tercüman olarak yardım etmiş olan ve tehlike altında bulunan kişileri de ülkeden tahliye etmeye hazırlanıyor.

ABD, Afganistan'daki askeri varlığını sonlandırırken, 20 yıl süren operasyon boyunca ABD öncülüğündeki güçlere tercüman olarak yardım etmiş olan ve tehlike altında bulunan kişileri de ülkeden tahliye etmeye hazırlanıyor.

Beyaz Saray, "Müttefiklere Sığınak Operasyonu"nun Temmuz ayı sonunda başlayacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki "Onlar cesur insanlar. Son yıllarda oynadıkları role verdiğimiz değer ve takdiri tasdik etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri misyonunun sona ereceği tarih olarak açıklanan 11 Eylül'ü erkene çekere, 31 Ağustos'ta askerlerin çekilmesinin tamamlanacağını açıklamıştı.

ABD ve NATO askerlerinin çekilmesi sürerken, Taliban da ülkede kontrol alanını genişletiyor. İran, Tacikistan ve Türkmenistan ile Afganistan arasındaki bazı sınır kapılarının kontrolünün Afgan ordusundan Taliban'a geçtiği bildiriliyor.

"Yaklaşık 2500 kişi tahliye edilecek"

Retuers'a isminin açıklanmaması koşuluyla bilgi veren bir yetkili tahliye işleminin yaklaşık 2 bin 500 kişiyi kapsayacağını belirtti.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre bu kişiler vize süreçleri tamamlanana kadar ABD ya da bir üçüncü ülkedeki ABD askeri üslerinde misafir edilecek.

Özel Göçmen Vizesi'nden 2001'de başlayan Afganistan Savaşı boyunca ABD hükümeti ya da ABD öncülüğündeki askeri güçlerle birlikte çalışmış kişiler faydalanabilecek.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de ''Müttefiklere Sığınak Operasyonu'' kapsamında Afganistan'dan uçakların Temmuz ayının son haftasında kaldırılmaya başlanacağını onayladı. Kirby ilk aşamada Özel Göçmen Vizesi başvuru süreci devam eden kişilerin tahliye edileceğini açıkladı.

Pentagon'un açıklamasına göre bu kişiler askeri uçaklarla değil, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kiraladığı ticari uçaklarla ülkeden çıkarılacak.

Amerika'nın Sesi (VOA) ABD için çalışan birkaç bin Afgan ve aile üyelerinin özel göçmen vizeleri için başvuru sürecinde olduğunu aktardı.