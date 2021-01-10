ABD, Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD, Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırıyor

10.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 10.01.2021 01:02
ABD, Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını duyurdu.

Pompeo, Donald Trump yönetiminin görevi devretmesine günler kala ABD-Tayvan ilişkilerine dair yeni bir adım attı.

Tayvan'ın dinamik ve müttefik bir ülke olduğunu ancak bugüne kadar ABD-Çin ilişkilerini dengeleyebilmek amacıyla kendi kendilerine bazı sınırlandırmalar getirdiklerini belirten Pompeo, "Bugün kendi kendimize getirdiğimiz tüm kısıtlamaları kaldırıyorum." ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD'nin dünyanın birçok yerinde "resmi olmayan" müttefiklerle ilişkilerini sürdürdüğünü ve Tayvan'ın artık bir istisna sayılmayacağını sözlerine ekledi.

Bakan Pompeo, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın kısa süre içerisinde Tayvan'ı ziyaret edeceğini duyurmuş, Çin ise bu tür bir ziyarete şiddetle karşı çıkacaklarını açıklamıştı.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kanye West Seda Sayan İrem Derici Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Hisarcık Jandarma Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 01:03:48. #1.15#
title