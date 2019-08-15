ABD Tayvan'ın savunma harcamalarını artırmasını bekliyor

15.08.2019 13:37

ABD'nin Tayvan Temsilcisi Brent Christensen, Çin'in güvenlik tehdidi altındaki Tayvan'ın savunma harcamalarını artırmaya devam etmesini beklediklerini söyledi.

Tayvan'da Amerikan Enstitüsünün yöneticisi de olan Christensen, "Washington yönetiminin, Tayvan'ın güvenliğini sağlamak için gerekli platformların peşine düşme arzusunun farkında olduğunu" belirterek, aynı zamanda Tayvan yönetiminin yerli savunma endüstrisini geliştirmek için attığı adımları takip ettiklerini de vurguladı.

Brent Christensen, Tayvan'ın savunma ihtiyacını karşılama konusunda attığı adımların ve harcamaların övgüye değer olduğunu vurgulayarak, "Bu rakamların Tayvan'ın karşı karşıya olduğu tehditlerle orantılı olarak büyümeye devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bu açıklamaların, Tayvan Lideri Tsai Ing-wen'in ABD'den satın alınan silahları tamamlayıcı ülke içi eğitim jetleri, denizaltılar ve diğer silah teknolojisini geliştirme yolundaki çabalarına destek anlamına geldiği belirtiliyor.

ABD yönetimleri, 2008 yılından bu yana son olarak temmuz ayındaki 2,2 milyar dolar tutarında 108 Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi dahil Tayvan'a milyarlarca dolarlık silah satışı için Kongre'yi bilgilendirdi.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.?

Çan Kayşek (Chiang Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki (BM) resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "tek Çin" ilkesi uyarınca ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.

ABD, "tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi sürdürüyor. Ada'nın savunmasına destek veren ABD, Tayvan'a her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

Uluslararası sistemde bağımsız ülke olarak tanınmayan Tayvan'ın çok sayıda ülkede temsilciliği bulunuyor.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin'in "tek ülke iki sistem" söylemiyle yaptığı birleşme çağrısına tepki göstererek, "Tayvan, tek ülke iki sistem formülünü asla kabul etmeyecek. Tayvan halkının çoğunluğu Pekin tarafından tasarlanan bu yaklaşıma ciddi şekilde karşı çıkıyor." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA