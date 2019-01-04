ABD Tarihinde İlk: Başörtülü Kongre Üyesi Ilhan Omar Genel Kurulda
Temsilciler Meclisi'nde, çoğunluğu Cumhuriyetçilerden devralacak olan Demokratların hazırladığı yeni iç tüzükte, üyelerin dini nedenlerden dolayı başlarını kapatmalarını engelleyen madde kaldırıldı.
Temsilciler Meclisi'nde, çoğunluğu Cumhuriyetçilerden devralacak olan Demokratların hazırladığı yeni iç tüzükte, üyelerin dini nedenlerden dolayı başlarını kapatmalarını engelleyen madde kaldırıldı…
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