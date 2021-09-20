ABD tamamen aşılanan yolculara kasımda sınırlarını yeniden açmaya hazırlanıyor - Haberler
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ABD tamamen aşılanan yolculara kasımda sınırlarını yeniden açmaya hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD tamamen aşılanan yolculara kasımda sınırlarını yeniden açmaya hazırlanıyor

ABD, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yılın başından bu yana uyguladığı seyahat kısıtlamasını kasım ayından itibaren Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış yolcular için kaldıracağını açıkladı.

ABD, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yılın başından bu yana uyguladığı seyahat kısıtlamasını kasım ayından itibaren Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış yolcular için kaldıracağını açıkladı.

ABD, korona virüs nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamalarını gevşeterek İngiltere, AB ve diğer ülkelerden gelen yolculara sınırlarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, kasım ayından itibaren yabancı yolcuların aşılarının tam olması, test ve temas takibine tabi tutulmaları halinde ABD'ye uçmalarına izin verileceği ifade edildi. Yetkililer, 18 yaşından büyük tüm yolcuların en az iki doz Covid-19 aşısı olmaları gerektiğini belirtirken, henüz aşılanmaya uygun olmayan çocuklar da dahil olmak üzere aşı politikasında bazı istisnalar olacağını aktardı. Kasım ayında uygulanacak olan yeni seyahat uygulaması ise kara yoluyla Meksika veya Kanada'dan gelen yolcular için geçerli olmayacak.

ABD'nin uyguladığı seyahat kısıtlamaları ilk olarak 2020 yılının ocak ayında dönemin Başkanı Donald Trump tarafından Çin'den gelen yolcular için uygulanmaya başlanmış, ilerleyen tarihlerde diğer ülkelere için de yürürlüğe konulmuştu. Başkan Joe Biden ise nisan ayında Hindistan'a yeni seyahat kısıtlamaları getirerek, ABD vatandaşı olmayanların çoğunun ABD'ye girmesini engellemişti. Biden ayrıca, geçtiğimiz ocak ayında Trump'ın Avrupa ülkeleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırma planını da iptal etmişti.

ABD, şu anda son 14 gün içerisinde İngiltere, Schengen ülkeleri, İrlanda, Çin, Hindistan, Güney Afrika, İran ve Brezilya'da bulunmuş olan yabancıların ülkeye girişine izin vermiyor.

ABD'de havayolu şirketleri 2020 yılının başından bu yana uygulanan kısıtlamaların bu yaz sezonunda kaldırılması için Beyaz Saray'a uzun süre baskı yapmış ancak başarılı olamamıştı. Beyaz Saray, kısıtlamalara devam edilmesine gerekçe olarak temmuz ayında son derece bulaşıcı Covid-19 Delta mutasyonunun ortaya çıkmasını ve buna bağlı olarak ABD genelinde artış gösteren Covid-19 vaka sayılarından endişeli olduğunu belirtmişti. O tarihten bu yana ABD'de ülke genelindeki Covid-19 vakalarının yedi günlük ortalamasında iki kattan fazla artış görüldü.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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