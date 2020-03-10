ABD, Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› ABD, Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya
BBC

ABD, Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı

Halen Afganistan'da yaklaşık 12 bin askeri bulunan ABD, bu rakamı 135 gün içinde 8 bin 600'e indirecek.

10.03.2020 05:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 05:30
ABD, Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı

ABD 29 Şubat'ta Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki birliklerini çekmeye başladı.

Halen Afganistan'da yaklaşık 12 bin askeri bulunan ABD, bu rakamı 135 gün içinde 8 bin 600'e indirecek.

ABD ve NATO'daki müttefikleri ülkedeki diğer askerlerini ise Taliban barış anlaşmasının koşullarını yerine getirirse 14 ay içinde çekecek.

Taliban anlaşmada ABD'ye, Afganistan'ın El Kaide gibi radikal örgütler ve gruplar için bir korunaklı bölgeye dönüşmeyeceği yolunda garanti vermişti.





Afganistan hükümeti ise ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere katılmamıştı.

Kabil yönetimi yaklaşık 5 bin Taliban mensubu tutuklu ve hükümlüyü serbest bırakmak için ise örgütün doğrudan kendisiyle müzakerelere girmesini şart koşuyor.

Ancak Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin bu hafta en az 1000 tutukluve hükümlünün serbest bırakılmasını öngören kararnameyi imzalayabileceği bildiriliyor.





Eşref Gani Pazartesi görevdeki ikinci dönemine başlamıştı.

Gani'nin rakibi Abdullah Abdullah usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu kabul etmemişti.

2 bin 400'den fazla ABD askeri öldü

ABD, Afganistan'ı 2001'deki 11 Eylül saldırıları sonrası işgal etmişti.

İşgal sonrası ülkedeki yönetimi son bulan Taliban, 2018 itibarıyla Afganistan'ın üçte ikisinden fazlasında hala aktif şekilde faaliyet gösteriyor.

Afganistan'daki çatışmalarda 2 bin 400'den fazla Amerikan askeri ölmüştü.

ABD son barış anlaşmasına karşın geçen hafta Helmand eyaletinde Afgan güçlerine saldıran Taliban savaşçılarına hava saldırısı düzenlemiş, Taliban Pazartesi günü çatışmasızlık çağrısı yapmıştı.

BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı Haber
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
'Sessiz kalmayacağım' diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap Haber
"Sessiz kalmayacağım" diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Gökhan Gönül Burak Yılmaz Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Petrol Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: ABD, Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 05:41:54. #1.14#