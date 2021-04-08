ABD, Taliban'ın Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Kandahar Hava Üssü'ne yönelik saldırısını kınadı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'da Taliban'ın, ABD ve NATO kuvvetlerinin de konuşlu olduğu Kandahar Hava Üssü'nü hedef alan saldırısını kınadıklarını ve saldırıya karşılık vermek üzere değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'da Taliban'ın, ABD ve NATO kuvvetlerinin de konuşlu olduğu Kandahar Hava Üssü'nü hedef alan saldırısını kınadıklarını ve saldırıya karşılık vermek üzere değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunan Kirby, "Birkaç yüz ABD ve NATO koalisyonu askerinin bulunduğu Kandahar Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı kınıyoruz. O saldırıda herhangi bir yaralı veya can kaybı yok." dedi.

Kirby roketlerin söz konusu hava üssünün sınırları içine düşmediğine dikkati çekti.

Saldırıya neden karşılık verilmediğine ilişkin bir soru üzerine Kirby, saldırıyla ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti. Kirby, bu değerlendirmeler sonrasında bölgedeki komutanların karşılık verme konusunda ellerindeki seçenekleri kullanacağını ifade etti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, gün içinde Kandahar Hava Üssü'ne çok sayıda füze ile saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Mücahid, saldırının çok sayıda ekipman ve can kaybına yol açtığını iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri