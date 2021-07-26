ABD, Taliban ile mücadelede Afgan birliklerine hava desteğini sürdürecek
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ABD, Taliban ile mücadelede Afgan birliklerine hava desteğini sürdürecek

ABD, Taliban ile mücadelede Afgan birliklerine hava desteğini sürdürecek
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

ABD, saldırılarını artıran Taliban'a karşı Afgan güçlerine gelecek haftalarda hava desteğine devam edeceğini bildirdi.

ABD, saldırılarını artıran Taliban'a karşı Afgan güçlerine gelecek haftalarda hava desteğine devam edeceğini bildirdi.

CNN'in haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, dün gazetecilere verdiği demeçte, Afgan güçlerinin Taliban'a karşı Kandahar çevresinde devam eden mücadelesine hava desteği verdiklerini kaydetti. McKenzie, "ABD, son birkaç gün içinde Afgan güçlerinin desteğiyle hava saldırılarını artırdı. Taliban saldırılarına devam ederse, gelecek haftalarda bu desteği sürdürmeye hazırız." ifadesini kullandı.

McKenzie, Afganistan'da "Taliban'ın zaferinin kaçınılmaz olmadığını" ve 31 Ağustos'ta yabancı birliklerin ülkeden çekilme süreci tamamlandıktan sonra dahi Afgan güçlerine lojistik destek sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Taliban'ın saldırılarını artırmasına ilişkin McKenzie, Afgan hükümetini zor günler beklediğini ancak hükümetin ülkeyi Taliban'a karşı savunabileceğinin "günler ve haftalar" içinde netlik kazanacağını belirtti.

McKenzie, "Kolay bir yol olacağını düşünmüyorum ancak zorunlu bir iç savaş olacağı söylemini de kabul etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CENTCOM'dan en son yapılan açıklamada, ABD askerinin Afganistan'daki çekilmesinin yaklaşık yüzde 95'inin tamamlandığı bildirilmişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 256 olduğunu savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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