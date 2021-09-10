ABD, Taliban hükümetine yönelik genel değerlendirme yapmaktan kaçınıyor
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ABD, Taliban hükümetine yönelik genel değerlendirme yapmaktan kaçınıyor

ABD, Taliban hükümetine yönelik genel değerlendirme yapmaktan kaçınıyor
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu Katar Hava Yollarına ait bir uçağın Afganistan'dan çıkmasına izin verildiği için memnun olduklarını söylerken Kabil'de yönetimi ele geçiren Taliban hakkında olumlu bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu Katar Hava Yollarına ait bir uçağın Afganistan'dan çıkmasına izin verildiği için memnun olduklarını söylerken Kabil'de yönetimi ele geçiren Taliban hakkında olumlu bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Price, düzenlediği basın toplantısında, Katar Hava Yollarına ait bir uçağın Amerikan vatandaşları ve ABD'de oturma izin bulunan çok sayıda kişi ile birlikte Afganistan'dan ayrıldığını ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Taliban'ın Amerikan vatandaşları ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilere izin verme konusunda esneklik gösterip göstermediğine ilişkin bir soruya Price şu yanıtı verdi:

"(Taliban ile ilgili) Bir genelleme yapmaya hazır değiliz. Yaptığımız şey, şimdiye kadar gördüklerimizi karakterize etmektir ve kesinlikle, bu Katar Hava Yolları uçağının bugün kalkışı memnuniyetle karşılanan bir adımdı. Bu, kesinlikle gerçekleştiğini görmekten memnun olduğumuz bir şey. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu tür ilave adımlar sadece ABD tarafından değil, uluslararası toplum tarafından da benzer şekilde karşılanacaktır."

Price, uluslararası toplumun, Taliban'ı kamuya açık ve özel taahhütlerinden sorumlu tutmaya devam edeceklerini belirtirken ülkeyi terk etmek isteyen belgeler bunu yapabilecek.

Taliban hükümetinin neredeyse tamamının Taliban mensubu olduğu ve İçişleri Bakanın ABD tarafından arananlar listesinde olduğu hatırlatılan bir soruya Price, "İlk geçici hükümete tepkimizi daha önce açıkladık. Kapsayıcılık eksikliğinin, hükümete dahil olan bazı kişilerin geçmişlerinin endişe kaynağı olduğunu söyledik. Bu durum, uluslararası toplumun ve bunun bir parçası olarak ABD'nin görmeyi umduğu şeyi kesinlikle yansıtmıyor." diye yanıt verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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