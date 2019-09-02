ABD - Taliban barış görüşmeleri sona erdi; Amerikalı temsilci Kabil'i bilgilendiriyor

02.09.2019 18:23

Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında aylardır devam eden ve 18 yıllık savaşı sona erdirmeyi amaçlayan barış görüşmelerinin 9'uncu turu sona erdi.



Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen görüşmelerin ardından tarafların 'barışa çok yakın' oldukları açıklaması geldi. Euronews.com'da Görüntüle