ABD - Taliban barış görüşmeleri sona erdi; Amerikalı temsilci Kabil'i bilgilendiriyor

ABD - Taliban barış görüşmeleri sona erdi; Amerikalı temsilci Kabil'i bilgilendiriyor

ABD ile Taliban arasında uzun süredir devam eden ve 18 yıllık savaşı sona erdirmeyi amaçlayan barış görüşmelerinin 9'uncu turu sona erdi. Görüşmenin ardından tarafların 'barışa çok yakın' oldukları açıklaması geldi

02.09.2019 18:23
ABD - Taliban barış görüşmeleri sona erdi; Amerikalı temsilci Kabil'i bilgilendiriyor

Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında aylardır devam eden ve 18 yıllık savaşı sona erdirmeyi amaçlayan barış görüşmelerinin 9'uncu turu sona erdi.


Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen görüşmelerin ardından tarafların 'barışa çok yakın' oldukları açıklaması geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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