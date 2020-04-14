ABD-Taliban barış anlaşmasından bu yana 83 sivil öldü
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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel

ABD-Taliban barış anlaşmasından bu yana 83 sivil öldü

Afganistan İnsan Hakları Komisyonu, ABD-Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasından bu yana 83 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

14.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:48
ABD-Taliban barış anlaşmasından bu yana 83 sivil öldü

Afganistan İnsan Hakları Komisyonu, ABD-Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasından bu yana 83 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Komisyon, ABD-Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasından bu yana ülke genelinde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, anlaşmadan bu yana 83 sivilin yaşamını yitirdiği, 119 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin arasında 8 çocuk ve 8 kadının bulunduğu ifade edilen açıklamada, yaralılardan ise 16'sının çocuk ve 15'inin de kadın olduğu aktarıldı.

Açıklamada, sivil ölümlerinin yüzde 50'sinden Taliban ve diğer yüzde 50'sinden ise DEAŞ ve başka grupların sorumlu olduğu vurgulandı.

Aynı dönemde Taliban'ın 35 sivili rehin aldığı ve onların akıbetinin bilinmediği aktarılan açıklamada, sivillerin ve devlet memurlarının rehin alınması ve öldürülmesinin savaş suçu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, ilgili tarafların sivil kayıpları önlemek için daha somut adımlar atması gerektiği belirtildi.

ABD-Taliban barış anlaşması

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması", 29 Şubat'ta, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Anlaşmada, "Taliban 22 Şubat'tan itibaren 7 gün süreyle ülke genelinde saldırılarını önemli ölçüde azaltacak" ifadesi yer almıştı.

Diğer yandan Afganistan hükümeti de Afganlar arası müzakerelerin başlamasının Taliban'ın şiddeti azaltması şartına bağlamıştı.

Kaynak: AA

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