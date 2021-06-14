ABD, "taktik müdahale uydusunu" uzaya yolladı
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ABD, "taktik müdahale uydusunu" uzaya yolladı

ABD, 'taktik müdahale uydusunu' uzaya yolladı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD Uzay Kuvvetleri, uzay kaynaklı tehditlere anında müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla "taktik müdahale uydusunu" uzaya gönderdi.

ABD Uzay Kuvvetleri, uzay kaynaklı tehditlere anında müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla "taktik müdahale uydusunu" uzaya gönderdi.

Spacenews.com internet sitesinde yer alan habere göre, yörüngedeki yapay nesneleri tespit etmeyi amaçlayan uydu, Northrop Grumman şirketinin ürettiği "Pegasus XL" roketiyle California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı.

Uzay Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, fırlatışın başarılı olduğu, uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Uzay Kuvvetlerinin 2019'dan beri yürüttüğü, uzay kaynaklı tehditlere karşı taktik müdahale kabiliyetini arttırmayı amaçlayan "Taktik Müdahale Fırlatış" programının ilk görevi oldu.

İşlev ve kabiliyetleri gizli tutulan uydunun yörünge tehditlerine acil müdahale için bir tür radar işlevi göreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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