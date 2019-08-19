ABD tahvillerindeki artışla altın fiyatları yüzde 1.0 düştü

19.08.2019 17:38

Altın fiyatları, hisse senedi piyasaları ve tahvillerdeki toparlanmanın etkisiyle yüzde 1.0 düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.98 düşüşle 16.955 dolardan,

altın, yüzde 0.81 düşüşle 1,511.2 dolardan,

bakır, yüzde 0.29 artışla 2.6025 dolardan,

platin, yüzde 0.78 artışla 858.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 2.06 artışla 1,471 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 446 liraya, Cumhuriyet altını da 1,845 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'a ait bir petrol tesisine yapılan saldırı ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının bir anlaşma ile sonlanacağı umudu etkisiyle yükselirken, küresel ekonomik durgunluk endişeleri atışı sınırladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.99 artışla 59.29 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.15 artışla 55.50 dolardan işlem görüyor.



Kaynak: DHA