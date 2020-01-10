ABD, Tahran'da düşen uçakla ilgili 'önemli bilgi'yi Ukrayna ile paylaştı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko, ABD'nin Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili önemli bilgiler paylaştığını duyurdu.
10.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:37
Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko, ABD'nin Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili önemli bilgiler paylaştığını duyurdu.
Pristayko, Ukrayna uçağının İran'ın başkenti Tahran'da düşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com