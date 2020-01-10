ABD, Tahran'da düşen uçakla ilgili 'önemli bilgi'yi Ukrayna ile paylaştı
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ABD, Tahran'da düşen uçakla ilgili 'önemli bilgi'yi Ukrayna ile paylaştı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko, ABD'nin Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili önemli bilgiler paylaştığını duyurdu.

10.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:37
ABD, Tahran'da düşen uçakla ilgili 'önemli bilgi'yi Ukrayna ile paylaştı

Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko, ABD'nin Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının 'da düşmesiyle ilgili önemli bilgiler paylaştığını duyurdu.


Pristayko, Ukrayna uçağının İran'ın başkenti 'da düşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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