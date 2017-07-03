ABD Tablet Yasağını Kaldırıyor
ABD, İstanbul uçuşlarında kabinde tablet yasağını kaldırıyor.
ABD, İstanbul uçuşlarında kabinde tablet yasağını kaldırıyor. ABD, İstanbul uçuşlarında kabinde tablet yasağını kaldırıyor. ABD, geçtiğimiz aylarda İstanbul dahil 8 ülkeyi kapsayan 10 havaalanından ABD'ye doğrudan sefer düzenleyen uçaklarda yolculara elektronik eşya kullanmama yasağı getirmişti. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da yaptığı açıklamada, ABD'nin İstanbul çıkışlı uçuşlarda tablet yasağını çarşamba günü kaldıracağını bildirdi.
(İHA)