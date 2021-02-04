ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak
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ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak

04.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:56

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan Sullivan, bugün Dışişleri Bakanlığını ziyaret etmesi beklenen Başkan Joe Biden'ın dış politika önceliklerine ilişki değerlendirmelerde bulundu.

Sullivan, ABD'nin küresel ölçekte müttefikleriyle ilişkilerini onaracağını, Biden yönetiminin bölgesel iş birliklerini de artıracağını belirtti.

Biden yönetiminin Yemen konusunu öncelediğini kaydeden Sullivan, "Bugün Sayın Başkan, ABD'nin Yemen'deki askeri operasyonlara verdiği desteği sona erdireceğini duyuracak." dedi.

2015'TEN BERİ DESTEK VERİYORLARDI

ABD'de Donald Trump yönetimi, Mart 2015'ten bu yana Arap askeri koalisyonuna askeri, siyasi ve lojistik destek veriyordu.

KARAR, BİDEN'IN KAMPANYA VAATLERİNDEN BİRİYDİ

Biden yönetiminin bu kararla Yemen'deki savaşı sona erdirmek için diplomasi yolunu izlemeyi planladığı ifade edildi. Söz konusu karar, Biden'ın seçim vaatlerinden birisi arasında yer alıyordu.

ALMANYA'DAN ASKER ÇEKME İŞLEMİ DONDURULDU

Öte yandan Sullivan, Biden yönetiminin, Almanya'daki ABD askerlerinin geri çekilmesine ilişkin Donald Trump yönetimi zamanında başlatılan süreci dondurduğunu açıkladı.

Eski ABD Başkanı Trump, Haziran 2020'de Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısının 34 bin 500'den 25 bine düşürüleceğini açıklamış ve süreci başlatmıştı.

ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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