- ABD, Suudi Arabistan'a sahip çıktı

WASHINGTON - ABD Senatosu'nun gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti oturumundan sonra açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı savunarak, "Suudi Veliaht Prens ülkesini reformist bir istikamete soktu" dedi.

ABD Senatosu, gazeteci Cemal Kaşıkçı oturumu düzenledi. Oturumun sonunda açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı savunarak, "Suudi Veliaht Prens ülkesini reformist bir istikamete soktu" dedi. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme emrinin Muhammed Bin Selman'dan geldiğine dair bir raporun bulunmadığını söyleyen Pompeo, Kaşıkçı cinayetinin tam olarak aydınlatıldığında Trump yönetiminin cezai önlemler alacağını belirtti.

Senato yasa tasarısı hazırlayacak

Pompeo, ABD Senatosunun Suudi Arabistan için Kaşıkcı cinayeti ile Yemen iç savaşı hakkında bir tasarı hazırladığını aktardı.