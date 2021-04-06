ABD, Suud Kızılay görevlisi Sadhan'ın hapis cezasına çarptırılmasından kaygılı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Suud Kızılay görevlisi Sadhan'ın hapis cezasına çarptırılmasından kaygılı

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD, Suud Kızılay görevlisi Sadhan'ın hapis cezasına çarptırılmasından kaygılı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan mahkemesinin Suud Kızılayı çalışanı Abdulrahman el-Sadhan'ı 20 yıl hapis cezası ve ardından 20 yıl yurt dışına seyahat yasağı ile cezalandırmasından kaygı duyduklarını açıkladı.

240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak
Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan mahkemesinin Suud Kızılayı çalışanı Abdulrahman el-Sadhan'ı 20 yıl hapis cezası ve ardından 20 yıl yurt dışına seyahat yasağı ile cezalandırmasından kaygı duyduklarını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, konuyla ilişkin yazılı açıklamasında, "Suudi terörle mücadele mahkemesinin insani yardım görevlisi Suudi Arabistanlı Abdulrahman el-Sadhan'ı 20 yıl hasip cezasına mahkum etmesi, cezasına müteakiben de kendisine 20 yıl seyahat yasağı vermesine yönelik haberlerden kaygı duyuyoruz. Bu davayı temyiz süreçlerinden yakından izleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Her düzeyde Suudi Arabistan yetkililerine ifade özgürlüğünün hiçbir koşulda ceza gerektiren bir fiil olmaması gerektiğini söylediklerini belirten Price, "Suudi Arabistan ile ilişkilerimizde insan hakları konusunun rolünü artırmaya devam edeceğiz ve tüm bireylerin insan haklarına saygı gösteren yasal reformlar yapılmasını teşvik edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadhan, 2018 yılında Suud Kızılayında çalıştığı sırada ortadan kaybolmuş ve 20 Şubat 2020'de tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

Ailesi ABD'de bulunan Sadhan'ın devam eden yargılamasında bugün 20 yıl hapis ve sonrasında 20 yıl seyahat yasağı ile cezalandırıldığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Hazal Kaya Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD, Suud Kızılay görevlisi Sadhan'ın hapis cezasına çarptırılmasından kaygılı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:27:21. #1.15#
title