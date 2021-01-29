ABD, Suriyeli göçmenlere "Geçici Koruma Statüsü"nü 18 ay daha uzattı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkedeki yaklaşık 7 bin Suriyeli göçmene "Geçici Koruma Statüsü" sağlayan yasal düzenlemeyi 18 ay daha uzattı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkedeki yaklaşık 7 bin Suriyeli göçmene "Geçici Koruma Statüsü" sağlayan yasal düzenlemeyi 18 ay daha uzattı.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili David Pekoske tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 6 bin 700 Suriyeliye verilen Geçici Koruma Statüsünün 1,5 yıl uzatıldığı ifade edildi.

Suriye'deki son durumun dikkatlice değerlendirildiği ve ilgili kurumlarla gerekli görüşmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Suriyeliler için sağlanan Geçici Koruma Statüsünün uzatılması gerektiğine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ABD'de yaşayan yaklaşık 7 bin Suriyeli olduğu ve bu kişilerin ilgili kurumlara başvurarak yasal haklarının uzatılmasını sağlayabilecekleri belirtildi. Buna göre, söz konusu haktan yararlanan Suriyeliler, 30 Eylül 2022 tarihine kadar ABD'de yasal olarak kalmaya devam edebilecek.

Ayrıca, 1 Ağustos 2016'dan sonra ABD'ye giren Suriyeliler de bu koruma için başvuru yapabilecek.

ABD'de Geçici Koruma Statüsü ile yaşayan Suriyelilerin süresi, bu yıl 31 Mart 2021'de doluyordu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Ağustos 2019'da Suriyelilere verilen Geçici Koruma Statüsünü 31 Mart 2021'e kadar uzatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan