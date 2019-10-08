ABD Suriye sınırındaki askerlerini geri çekiyor

08.10.2019 03:01

Trump hükümeti Türkiye ile bölgedeki YPG arasında çıkabilecek bir çatışmada taraf olmamak için Suriye sınırında bulunan ABD askerlerini geri çekiyor.



ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü sosyal medyada attığı mesajlarda ABD'nin ISIS ile savaşta çok fazla sıkıntıyı üstlendiğini dile getirerek Avrupa Birliği'nin özellikle Avrupa'dan teröristlere katılanlara karşı tutumunu eleştirdi.



Trump attığı mesajda "Bizim için bu bitmeye saçma savaştan çıkma zamanı" diyerek ABD Askerlerinin eve dönme zamanı geldiğini söyledi. Trump ayrıca "Bizim faydamıza olacak yerlerde savaşacağız ve kazanmak için savaşacağız" dedi.



Trump attığı mesajlarda Türkiye'yide tehdit etti. Trump "daha öncede belirttiğim ve şimdide tekrarladığım üzere Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğim ile kabul edilemez bir davranış gerçekleştirirse Türkiye'nin ekonomisini yok ederim. Daha önce yaptım" dedi.



Trımp ISIS'a bağlı teröristlerin yakalanması için Türkiye'nin AB ile çalışması gerektiğini belirterek ABD'nin bugüne kadar olan yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti. Trump "Şimdi bölgedeki diğer ulusların kendi topraklarını korumak için ne yapacağını görme zamanı" dedi.



ABD'nin sınırdan çekilme kararı Pazar günü Beyaz Saray'dan yapılan ve ABD'nin Türkiye'nin uzun zamandır söylediği Kuzey Suriye'de gerçekleşecek bir operasyona karışmayacağı bilgisinden sonra geldi. ABD yetkililerde ABD Askerlerinin Tel Abyad ve Ras al-Ayn bölgelerinde bulunan gözlem noktalarından çekildiğini doğruladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA