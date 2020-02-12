ABD Suriye Özel Temsilcisi Dışişleri Bakanlığına geldi

12.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:54

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Türk heyetiyle görüşmelerde bulunmak için Dışişleri Bakanlığına geldi.



ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'li heyet Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal başkanlığındaki Türk heyetle İdlib'deki gelişmeler ele alınacak. Bu görüşmeden sonra Jeffrey ve beraberindeki heyetinin ikinci durağının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in ABD'li heyetle temas kurması öngörülüyor.



ABD tarafından açıklama



ABD tarafından Jeffrey'in Türkiye ziyareti öncesinde de bir açıklama geldi. O açıklamaya göre; İran, Rusya ve Esad'a çağrı yapıldı. Türkiye'deki görüşemeye dönük ise Suriye'deki krize yönelik ortak bir çözümün nasıl bulunacağının ele alınacağı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA