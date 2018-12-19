ABD Suriye'den Tüm Askerlerini Çekmeyi Planlıyor

ABD'li yetkililer, Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi planlıyor.

ABD'den yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye topraklarındaki tüm askerlerini geri çekmeyi düşündüğü bildirildi. ABD'li yetkililer, ABD'nin DEAŞ'ın ele geçirdiği toprakları yeniden ele geçirmeye yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonun sonuna gelindiği için Suriye topraklarındaki tüm askerlerini geri çekmeyi düşündüğünü kaydetti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA