ABD Suriye'deki İran destekli gruplara saldırı düzenledi
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ABD Suriye'deki İran destekli gruplara saldırı düzenledi

26.02.2021 03:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 03:54
ABD Suriye'deki İran destekli gruplara saldırı düzenledi

ABD ordusu, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli gruplara ait bir hedefe saldırı düzenledi.

ABD ordusu, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli gruplara ait bir hedefe saldırı düzenledi.

AA muhabirine açıklama yapan ABD'li bir savunma yetkilisi, Bağdat ve Erbil'deki roketli saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen ve İran'ın desteklediği Suriye'deki bir gruba ait hedefe saldırı düzenlediklerini teyit etti.

Yetkili, saldırıya ilişkin detay vermezken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırıya onay verdiği ve bunun tek bir hava saldırısı olduğu iddia edildi.

-Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli gruplara ait tesisler vuruldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Başkan Joe Biden'ın talimatı üzere ABD kuvvetleri doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi." açıklamasında bulundu.

Bu saldırının son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık olduğunu belirten Kirby, "Özellikle de bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti." ifadelerini kullandı.

Saldırının DEAŞ karşıtı koalisyon ülkeleri ile danışılarak yapıldığını anlatan Kirby, bunun Irak ve Suriye'deki genel durumu tırmandırmamak için orantılı bir şekilde icra edildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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