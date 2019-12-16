ABD, Suriye'de Kürtlerin kontrolündeki petrol sahalarına üretim arttırma amacıyla uzman gönderdi
Amerika Birleşik Devletleri, SDG kontrolündeki Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer'de petrol üretimini artırmak için Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar görevlendirdi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Ömer'de üretimi artırmak için Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar görevlendirdi.
Anadolu Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde 13 Aralık Cuma akşam saatlerinde Deyrizor kırsalında yer alan ve YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan Ömer sahasına Mısırlı ve Suudi Arabistanlı toplam 15 uzman geldi. Euronews.com'da Görüntüle