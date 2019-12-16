ABD, Suriye'de Kürtlerin kontrolündeki petrol sahalarına üretim arttırma amacıyla uzman gönderdi

16.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:17

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Ömer'de üretimi artırmak için Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar görevlendirdi.



Anadolu Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde 13 Aralık Cuma akşam saatlerinde Deyrizor kırsalında yer alan ve YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan Ömer sahasına Mısırlı ve Suudi Arabistanlı toplam 15 uzman geldi. Euronews.com'da Görüntüle