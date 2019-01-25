Abd, Suriye'de Aile Aracına Yönelik Saldırıyı Soruşturuyor

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Deyrizor'un El Bağuz ilçesinde DEAŞ kontrolündeki alanlarda devam eden yoğun çatışmalardan kaçarken koalisyonun hava saldırısı ile vurulan sivillere yönelik soruşturma başlattığını açıkladı.

İngiltere merkezli ve savaş bölgelerindeki sivil kayıplarını takip eden Airwars platformu, 22 Ocak'ta Deyrizor'da artan çatışmalardan dolayı ilçeden ayrılan ve içinde bir ailenin bulunduğu sivil bir aracın koalisyon hava saldırısı ile vurulduğunu duyurdu.

Airwars'un yerel kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre El Bağuz ilçesine yönelik saldırılar artınca onlarca aile DEAŞ kontrolündeki ilçeden kaçmak zorunda kaldı.

Söz konusu sivil aracın kaçan ailelerden birine ait olduğunu belirten Airwars, aracın Şeyh Hamad ilçesine yakın bir kavşakta hava saldırısına uğradığını, saldırıda bir kadının öldüğünü, iki çocuğunun ise yaralandığı bildirdi.

Yerel kaynaklar bölgede başka araçların da vurulduğunu ve ölü sayısının artabileceğini kaydederken, ölen kadının adının Dima el Okidi, yaralanan çocukların adlarının ise Şahd ve Mustafa olduğu açıklandı.

ABD soruşturma başlattı

Diğer taraftan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, 22 Ocak'ta yapılan hava saldırılarında sivil kayıplarına yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Koalisyon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, 22 Ocak 2019'da Suriye'nin Orta Fırat Vadisi'nde sivil kayıpların olabileceği muhtemel bir olayı soruşturuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada soruşturma tamamlandığında sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Kaynak: AA