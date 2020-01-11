'ABD, Süleymani'yi öldürdüğü gün, Yemen'de başka bir İranlı komutanı da hedef aldı ancak başaramadı'
ABD'nin Irak'ta Kasım Süleymani'yi öldürdüğü gün İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Yemen'deki komutanı Abdülrıza Şahlai'yi de drone ile hedef aldığı ancak operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi
11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:07
Amerika Birleşik Devletleri'nin General Kasım Süleymani'yi öldürdüğü gün İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü'nün Yemen'deki sorumlusunu da hedef aldığı ancak başarısız olduğu bildirildi.
Açıklama, adının açıklanmasını isteyemeyen üst düzey ABD'li yetkililerden geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com