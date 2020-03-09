ABD: Sudan'ın 'terörü finanse eden devletler' listesinden çıkarılması an meselesi
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Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Dünya

ABD: Sudan'ın 'terörü finanse eden devletler' listesinden çıkarılması an meselesi

ABD Başkanı Donald Trump, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları ekim 2017'de kaldırma kararı almış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü finanse eden devletler listesinden" çıkarmamıştı.

09.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:16
ABD: Sudan'ın 'terörü finanse eden devletler' listesinden çıkarılması an meselesi

Sudan'da temaslarda bulunan ABD Hazine Bakanlığı heyeti, Sudan'ın "terörü finanse eden devletler" listesinden çıkarılmasının an meselesi olduğunu belirtti.


Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un, ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea başkanlığındaki heyetle görüşmesine ilişkin hükümetten yazılı bir açıklama yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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