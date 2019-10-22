ABD suçlarla mücadele için sığınmacı ve göçmenlerden DNA örneği alacak

ABD suçlarla mücadele için sığınmacı ve göçmenlerden DNA örneği alacak

Amerika Birleşik Devletleri, sığınmacılardan ve göçmenlerden DNA örneğini almaya başlayacak

22.10.2019 07:33
ABD suçlarla mücadele için sığınmacı ve göçmenlerden DNA örneği alacak

Amerika Birleşik Devletleri, sığınmacılardan ve göçmenlerden DNA örneğini almaya başlayacak.


Amerikan Adalet Bakanlığı'nın pazartesi açıkladığı yeni yönetmelikle ülkedeki yabancılardan DNA örnekleri alınması konusundaki mevzuatta değişiklikler yaptı. Ancak bu değişikliklerin kapsamı kesin hatlarıyla belirtilmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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